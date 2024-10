Entidade pede que Justiça anule concurso com questões machistas de Macaé

A UBM (União Brasileira de Mulheres) pediu à Justiça que o concurso de Macaé, com questões de conteúdo machista, seja anulado.

O que aconteceu

A organização também solicita uma reparação por danos morais coletivos no valor de R$ 10 milhões. No dia 13 de outubro, a FGV (Fundação Getúlio Vargas) anulou duas questões do concurso público da Prefeitura de Macaé por terem sido consideradas machistas e misóginas.

Após a repercussão do caso, a UBM entrou com uma ação civil pública contra a Prefeitura e a FGV. Ao UOL, Vanja Andréa, presidente da União, disse nesta segunda-feira (21) que apenas anular as questões não é o suficiente.