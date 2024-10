Mulher é morta asfixiada com toalha no CE; namorado é procurado

Uma mulher foi morta asfixiada com uma toalha de banho, no domingo (20), em Cariré, na região norte do Ceará. O principal suspeito pelo crime é o namorado da vítima, que está foragido.

O que aconteceu

Nadine Costa da Silva, 29, morreu por asfixia. A vítima foi encontrada no banheiro da casa em que morava com a família, no bairro Campo de Aviação. A jovem chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital municipal, mas chegou à unidade sem vida, segundo informações da Polícia Militar do Ceará.

Suspeito, identificado como Gabriel, teria usado uma toalha de banho para matar a namorada. Após o crime, ele fugiu para uma área de mata na cidade e, até o momento, não foi localizado. A motivação para o crime ainda é desconhecida.