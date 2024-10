Polícia investiga venda de Ozempic supostamente falso após internação no RJ

Em nota, o hospital informou que a fabricante do Ozempic havia emitido um alerta recentemente sobre possíveis casos de falsificação. Assim, houve a suspeita que a paciente poderia ser uma vítima. O hospital acionou as autoridades responsáveis. A Polícia Civil investiga o caso.

Farmácia onde a mulher comprou o medicamento foi vistoriada. A fiscalização foi realizada na última segunda-feira (21), por policiais civis e representantes da Ivisa-Rio (Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e Inspeção Agropecuária).

Três caixas do medicamento foram apreendidas e o proprietário foi ouvido. A Ivisa-Rio informou que a farmácia recebeu autuação e interdição parcial para venda de medicamentos controlados.

A Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, divulgou nota alertando sobre casos de falsificação do produto no Rio de Janeiro e em Brasília. "Há indícios de que canetas de insulina Fiasp FlexTouch foram readesivadas com rótulos de Ozempic possivelmente retirados indevidamente de canetas originais do medicamento."

Quem usa o medicamento deve ficar atento aos detalhes da caneta antes da aplicação, segundo a fabricante. "A caneta de Ozempic é de cor azul clara, com o botão de aplicação cinza. Já canetas de Fiasp são azuis escura, com botão laranja." A Novo Nordisk também alerta para o caso da embalagem do produto estar visivelmente alterada, em outro idioma, com apresentação diferente da registrada ou com informações incorretas sobre o produto.

A Anvisa alerta que já identificou três lotes de semaglutida (princípio ativo do Ozempic) falsificada: