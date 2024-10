Um médico é vítima de violência no Brasil a cada três horas, diz CFM

O segundo estado com mais registros de violência contra médicos é o Paraná, com 3.900 casos. Minas Gerais ocupa a terceira posição, com 3.617 boletins de ocorrência entre 2013 e 2024.

Soco e ataque com martelo

Em 2023, ano mais violento da série, um médico foi agredido a marteladas no Paraná. O profissional, um homem de 57 anos, levou golpes de martelo do marido de uma paciente no dia 18 de outubro - Dia do Médico — em Irati (PR).

À época, o suspeito acusou o médico de ter, supostamente, abusado de sua mulher. Contudo, a Prefeitura de Irati informou que a acusação não foi comprovada em investigação interna. O responsável pela agressão acabou preso.

Em 2020, durante pandemia de covid-19, um paciente agrediu um médico após diagnóstico de infecção. Revoltado com o resultado, um homem de 40 anos deu um soco no rosto dele.