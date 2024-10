Pesa 11 toneladas e tem assento ejetável: como é caça da FAB que caiu no RN

Além do assento ejetável, a aeronave tem um radar Fiar Grifo produzido na Itália, equipamento de visão noturna, sistema de autoproteção e de suporte para mísseis "off boresight" (alcance além do visual). O caça também pode fazer seu reabastecimento em pleno voo.

Atualmente, quatro unidades aéreas da FAB contam com os caças. São eles os esquadrões Senta a Púa, Pampa, Pacau e Jaguar. Só o Esquadrão Pampa comemorou em março mais de 100 mil horas de voo com os F-5.

Caça seria desativado em breve

A aeronave deixou de ser produzida pela fábrica em 1987. No entanto, os modelos existentes no Brasil são mais antigos, alguns com mais de 50 anos.

Em 2018, outro F-5 já havia se acidentado. Na ocasião, os pilotos também sobreviveram.