Maior que o CV: Povo de Israel tem 18 mil faccionados em presídios do Rio

Bloqueio de 84 contas bancárias. A decisão foi determinada pela Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa da Capital, que atendeu um pedido feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. As contas usadas para ocultar o dinheiro do crime entre janeiro de 2022 e maio deste ano movimentaram mais de R$ 67 milhões —média de R$ 2,4 milhões por mês.

As contas beneficiadas incluíam empresas do setor de construção, do setor atacadista, uma joalheria, uma lotérica e um comércio. As transações foram feitas por 1.600 pessoas físicas e 200 pessoas jurídicas, segundo a investigação.

[A extorsão] é realizada de maneira sistematizada, com divisão de tarefas ilícitas (...) consistentes em exigir pagamento de resgate por um familiar falsamente sequestrado. Os criminosos coagem as vítimas a realizarem transferências (...) a 'laranjas', responsáveis pela circulação, repasse e dissimulação dos valores angariados, segundo as determinações da cúpula organizacional.

Trecho extraído do inquérito da Polícia Civil

Crimes no sistema prisional

Rebeliões com mortes. Após um pedido de isolamento de membros da facção ter sido negado pela Seap em 2004, eles são suspeitos de dar início a uma rebelião que deixou oito internos mortos no presídio Ary Franco. O Povo de Israel também é suspeito de ter liderado outra rebelião em julho de 2021 no presídio Romeiro Neto, em Magé, que deixou um morto ao ter o corpo queimado e quatro internos feridos.

Assassinatos por enforcamento. Dois internos do presídio Romeiro Neto foram encontrados mortos por enforcamento em 2022. Os crimes teriam sido motivados por suposto plano de sequestro da filha de um ex-detento que integrava a facção.