Homem que matou pai, irmão e policial era CAC e tinha 300 munições em casa

Órgãos de segurança não souberam informar como Edson tinha posse das armas, já que laudo psiquiátrico é necessário para legalização. As armas estavam registradas na Polícia Federal e no sistema do Exército. O UOL entrou em contato com os dois órgãos para saber há quanto tempo e como o homem conseguiu a documentação e aguarda retorno.

Polícia investiga se ele programou ataque. O homem armazenava água e isotônicos em casa, o que sinaliza a possibilidade de que ele tenha esperado o confronto, mas a motivação ainda é analisada pelos órgãos de segurança.

Cerca de 300 munições não deflagradas foram encontradas com Edson. Carregadores de armas também estavam entre os pertences dele. Segundo o chefe da Polícia Civil, delegado Fernando Antônio Oliveira Sodré, o cenário encontrado após equipes de perícia entrarem no local foi "de guerra".

Pai do atirador ligou para denunciar o filho por agressão. Segundo a Brigada Militar, o chamado foi feito antes das 23 h.

Edson "saiu atirando" após policiais chegarem à casa dele. Segundo o Tenente Coronel Famoso, os policiais conversavam com os pais, irmão e cunhada do caminhoneiro quando ele surgiu atirando "de forma totalmente inesperada". Não há informações sobre quantos tiros foram disparados até o momento, mas imagens do local do crime mostram a fachada da casa marcada por dezenas de buracos.

Relembre caso

Edson Crippa teve morte confirmada por médicos do Samu após mais de nove horas de cerco à casa dele. Antes de morrer, ele matou pai, irmão e um brigadista militar.