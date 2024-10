Veja quem são os mortos e feridos no ataque a tiros em Novo Hamburgo (RS)

Priscilla Martins

Priscila tem 41 anos e é de Gravataí. Ela era casada com o irmão do atirador, Everton Luciano Crippa. Ferida durante o ataque, ela segue internada no hospital, mas não há detalhes sobre os ferimentos e estado de saúde dela.

Nas redes sociais, Priscilla costuma postar fotos com o companheiro e também de suas viagens. "Só preciso de um bom chimarrão e de companhia de pessoas de bens para ser feliz'', se descreve em seu perfil. Em uma das publicações ela aparece abraçada com Everton e com a afilhada de seis anos: ''O dindo e a dinda vão sempre estar por perto''.

Rodrigo Weber Volz