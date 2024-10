Sócio de laboratório que infectou seis com HIV se entrega à polícia no Rio

Matheus Sales Vieira, sócio de laboratório responsável pelo transplante de órgãos que infectou ao menos seis pessoas com o vírus HIV, foi preso após se entregar na manhã desta quarta-feira (23) à Polícia Civil no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Matheus era o único investigado ainda solto. Ele se apresentou na Delegacia do Consumidor acompanhado pelo advogado. O sócio do laboratório preso hoje é primo do ex-secretário estadual de Saúde Doutor Luizinho.

A Justiça determinou ontem a prisão dos dois sócios e de quatro funcionários do laboratório após denúncia do MP. O sócio Walter Vieira e os funcionários Jacqueline Barcellar de Assis, Adriana Vargas dos Anjos, Ivanilson Fernandes dos Santos e Cleber de Oliveira Santos já estavam presos.