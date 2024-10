Alerta vermelho: ciclone chega ao Brasil e causará estrago em regiões

Cidades do meio-oeste e sul de SC, além do extremo sudoeste do PR receberam alerta de perigo para chuva mais volumosa e persistente, com ventos entre 71 a 90 km/h, além de granizo localizado. Região da Campanha entre Santana do Livramento até o Chuí, pode ter acúmulo de chuvas entre 50 a 100 mm.

À noite, ciclone pode avançar também para o Mato Grosso do Sul. Há possibilidade de chuvas fortes, locais, e vendavais nas primeiras horas de sexta-feira (25).

SP: temporais e quedas de energia já começaram

Calor e umidade já causaram temporais na quarta (23). A capital e sua região metropolitana voltaram a ver pancadas de chuva no fim da tarde de ontem (23). Mais de 70 mil imóveis tiveram fornecimento de energia interrompido às 18h55, segundo a Enel. A maioria destes moradores — 52.743 — era da capital.

Capital entrou em estado de atenção para alagamentos no fim da tarde e início da noite. Entre 16h e 19h, houve registro de 51 quedas de árvores e 13 alagamentos, além de o teto de um posto de saúde ter cedido, informou o Corpo de Bombeiros paulista. Não houve vítimas. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), os alertas foram encerrados às 19h20.

Primavera é época frutífera para temporais. Eles acontecem principalmente da tarde para a noite, devido à formação de nuvens pela combinação do calor intenso durante o dia com a maior umidade na atmosfera e resultam em altos volumes de chuva em um curto intervalo, com vento forte e até granizo.