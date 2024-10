Fortes chuvas causam queda de avião, apagão e alagamentos em São Paulo

A Defesa Civil emitiu alerta de alagamentos e desabamentos para quinta (24) e sexta-feira (25) em algumas regiões do estado de São Paulo. A previsão é de chuva forte e rajadas de vento e risco de alagamentos e desabamentos. Ventos podem ultrapassar 70 km/h. O tempo chuvoso pode atingir as seguintes regiões: Baixada Santista, Região Metropolitana, Litoral Norte e outras áreas do estado.

Avião de pequeno porte bate em morro e cai durante tempestade

Um avião de pequeno porte bateu em um morro e caiu e pega fogo em Paraibuna, em São Paulo, nesta quarta-feira (23), durante a forte chuva. Ainda não há informações sobre a capacidade de tripulação e passageiros da aeronave, nem se há sobreviventes ou mortos. As informações são do Corpo de Bombeiros de São Paulo.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local da queda no fim da noite e encontraram os destroços da aeronave. O acidente teria ocorrido próximo à Estrada da Fazenda Capela - Fazenda Caetê, entre os sítios Carpir e Caetê.

Inmet emitiu alertas para tempestade e chuvas intensas para 13 estados e o DF Imagem: Divulgação/Inmet

Inmet emite alerta para SP, DF e mais 12 estados

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas para tempestades e chuvas intensas até a manhã de sexta-feira (25). Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul estão em alerta laranja para tempestades até 12h de sexta-feira (25). O acumulado de chuva pode chegar a 100 mm por dia e as rajadas de vento devem variar entre 60 e 100 km/h, causando risco de alagamentos, corte de energia, queda de árvores e estragos em plantações.