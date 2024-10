Vídeos mostram ventania arrancando telhado de cais em Ilha Grande (RJ)

Formação de ciclone extratropical já afetou o Sul do Brasil, mas deve impactar outras regiões a partir desta quinta. Em São Paulo, há riscos de tempestades localizadas de intensidade forte a severa e a possibilidade de novas quedas no fornecimento de energia elétrica, segundo informação divulgada pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Outros locais podem ser afetados: um alerta vermelho do instituto prevê tempestades em boa parte do Rio Grande do Sul e um trecho de Santa Catarina e Paraná. Um alerta laranja se estende do sul aos estados do Centro-Sul, inclusive o Rio de Janeiro, onde houve o acidente com o telhado do cais.