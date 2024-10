Avião com cinco passageiros cai em Paraibuna (SP); veja o que se sabe

Avião ia de Florianópolis a Belo Horizonte. A aeronave decolou às 16h51 e caiu às 18h39, segundo a empresa.

Houve registro de incêndio após impacto com um morro. Parte dos destroços ficou carbonizada e "o estado de destruição da aeronave dificulta a localização das vítimas", informou o Corpo de Bombeiros em nota.

Causa da queda não foi divulgada, mas chovia muito no momento do acidente. O órgão regional do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foi acionado para auxiliar no caso.

Local de difícil acesso dificultou a busca por vítimas. Equipes de resgate precisaram fazer parte do caminho até a aeronave a pé. O avião caiu próximo à Estrada da Fazenda Capela - Fazenda Caetê, entre os sítios Carpir e Caetê.

Aeronave foi fabricada em 1982. O bimotor EMB-121A1 tinha capacidade para dois tripulantes e seis passageiros, segundo registro de matrícula da Anac. Ele foi comprado pela companhia de táxi aéreo em 2006 e estava com documentação regularizada.