Como é praia artificial do tráfico no Complexo de Israel, no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou há duas semanas uma espécie de "resort de luxo" com praia artificial do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, suspeito de chefiar o TCP (Terceiro Comando Puro), uma das facções criminosas em atuação no estado. Conheça os detalhes do imóvel no chamado Complexo de Israel.

Lago artificial e comodidades de alto padrão

Casa de Peixão foi comparada a "resort de luxo" pela polícia. Imóvel fica isolado no chamado Complexo de Israel, que engloba as comunidades do Vigário Geral, Cinco Bocas, Pica Pau, Cidade Alta e Parada de Lucas, onde está localizada a propriedade.

"Resort" inclui, na verdade, dois imóveis. A área comum do complexo possui imenso espaço de lazer, com direito a uma praia e lago artificiais com carpas que eram mantidas ali. Em torno da paisagem paradisíaca, muita areia e coqueiros, além de um pedalinho para passeios.