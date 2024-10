Pastor que matou mulher trans em motel premeditou crime, diz irmã da vítíma

Antônio Lima se identificou como pastor à polícia; ele foi preso por homicídio Imagem: Antônio Lima/Facebook

Segundo Antônio, Luane teria pedido R$ 100 e impedido que ele saísse do local. "Motivo pelo qual entraram em luta corporal, que teria culminado no óbito da vítima", diz trecho do boletim de ocorrência.

Pastor foi preso ao voltar ao local do crime para buscar o celular, que havia deixado no motel. Um funcionário que fazia a verificação do quarto após a saída do suspeito encontrou o corpo de Luane e acionou a polícia. Segundo testemunhas, Antônio tentou fugir, mas foi contido pelos próprios funcionários até a chegada da PM.

Nas redes sociais, há publicações do homem se apresentando como líder religioso. O autor do crime se identificou à Polícia Civil como pastor e disse ser casado há mais de 20 anos. O UOL buscou a igreja da qual ele alegou que fazia parte para saber se ele pertence ao corpo pastoral e aguarda retorno sobre o assunto. A reportagem também procurou a defesa de Antônio, mas ainda não obteve retorno.

Médico e ex-prefeito da cidade de Luane lamentou a morte e falou em transfobia. Em publicação nas redes sociais, Euvaldo Rosa (PSD), ex-prefeito da cidade onde Luane nasceu, afirmou que ela era "voz ativa e presente na mobilização de rua".