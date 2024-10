Juiz pede exoneração de servidora grávida devido à licença, diz sindicato

Diante da repercussão do pedido de exoneração requerido pelo juízo da 4ª Vara Cível e Criminal de Marabá de sua assessoria, a Presidência do Tribunal de Justiça do Pará vem a público informar que, para resguardar o direito dos envolvidos na situação, adotou as providências cabíveis ao caso para apuração dos fatos pela Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação no 1º Grau, no âmbito do Poder Judiciário do Pará, e pela Corregedoria-Geral de Justiça. A Presidência aguarda o retorno dos encaminhamentos adotados.

Nota divulgada pelo TJPA

'Postura que viola a dignidade humana', diz sindicato

Sindicato diz que postura é "desestímulo à maternidade". "Ao penalizar uma servidora por exercer um direito garantido, o ato vai de encontro aos preceitos da justiça e da igualdade que o próprio Poder Judiciário deveria proteger e promover", afirma trecho da nota divulgada na sexta pelo Sindju-PA.

Essa medida representa uma flagrante violação dos direitos fundamentais, desconsiderando garantias essenciais à maternidade e à dignidade humana.

Trecho da nota do Sindju-PA

Associação reiterou direito à licença-maternidade e cobrou posição do TJPA. "É imperativo que medidas sejam tomadas para que a maternidade seja respeitada e tratada com a dignidade que merece em todas as instâncias do Judiciário", finaliza a nota.

Entenda a licença-maternidade

Licença-maternidade é o afastamento das atividades profissionais. É um período em que a mulher que está prestes a ter um filho, acabou de ganhar um bebê ou adotou uma criança permanece afastada do trabalho.