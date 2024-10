Empresário morre enquanto passava por ressonância magnética em Santos

A comerciante Sabrina Altenburg Penna ainda busca por respostas para a morte do marido, o empresário Fábio Mocci Rodrigues Jardim em Santos (SP). Ele procurou uma clínica para realizar uma ressonância na última terça-feira (22) e saiu de lá sem vida.

O que aconteceu

Altenburg diz desconhecer o que aconteceu com o marido. A viúva relatou que a ressonância da cabeça foi solicitada por um médico após Mocci se queixar de sentir muito sono durante o dia. Ela conta que acompanhou marido até o local do exame e, impossibilitada de acompanhar a ressonância, desceu para comer algo durante o procedimento. Foi a última vez que se encontrou com o marido.