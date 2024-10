Enel é condenada a indenizar moradora de SP por apagão em 2023

O caso foi julgado em primeira instância em agosto, e a Enel recorreu da decisão. A 33ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou o recurso e manteve a condenação inicial.

No recurso, a empresa argumentou que não teria responsabilidade no evento, que teria sido provocado por fenômenos naturais. Essa tese foi rejeitada pela relatora do recurso, que afirmou que "a possibilidade de variação de tensão nas redes de energia elétrica ou suspensão do fornecimento do serviço, ainda que oriunda de eventos naturais, está englobado pelo risco da atividade desenvolvida pela recorrente".

Questionada pelo UOL, a empresa afirmou que "a Enel Distribuição São Paulo não comenta ações judiciais em andamento."