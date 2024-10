Policial penal que atua onde 'salve do PCC' foi encontrado é baleado em SP

Os criminosos levaram a arma do policial penal e pertences pessoais. A moto do agente também foi roubada. O crime ocorreu em uma região de mata na avenida Paulo Guilguer Reimberg.

Tentativa de execução. O UOL apurou que, devido à abordagem dos criminosos, a suspeita é de que a ação não se trata de um assalto e, sim, tentativa de execução.

Polícia Civil investiga o caso como tentativa de latrocínio. O local do crime permaneceu preservado para perícia.

PCC planeja atentados em represália a suposta opressão em prisões federais

Comunicado do PCC foi apreendido em diversas unidades prisionais. A carta atribuída ao PCC ordena o levantamento de endereços de policiais penais. A motivação dos possíveis ataques aos policiais penais seria em represália à opressão que os líderes da facção criminosa estariam sofrendo no sistema prisional federal. A cúpula da organização foi removida para presídios federais em fevereiro de 2019, a pedido do Gaeco de Presidente Prudente.

O "salve", como é chamado o recado do PCC aos faccionados presos e em liberdade, tem data de 17 de setembro deste ano. O documento diz que é para fazer o levantamento de dados, como o endereço e até mesmo a rotina de agentes penitenciários, sendo ao menos dois por cada unidade.