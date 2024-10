PM retira grupo que ocupou imóvel no centro de SP no dia da eleição

A Polícia Militar retirou um grupo de cerca de 50 pessoas, incluindo crianças, de um imóvel ocupado na avenida 9 de Julho, no centro de São Paulo, na noite deste domingo (27).

O que aconteceu

Familiares do proprietário do prédio, que já morreu, chamaram a Polícia Militar pouco após chegada das famílias ao local. A ocupação ocorreu ainda na noite do domingo, após o resultado do segundo turno das eleições municipais, que confirmou a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Membros da ocupação transmitiram ação pelas redes sociais e reclamaram de violência policial. A retirada dos ocupantes foi filmada pela Frente de Luta por Moradia (FLM). Pelas imagens, é possível ver que policiais isolaram a entrada do prédio, que bombas foram explodidas no local e que um helicóptero acompanhava a ação. Não há registro, pelas imagens, de confronto.