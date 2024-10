Socorrista atende acidente e descobre que vítimas eram irmão e cunhada

O irmão e a cunhada do socorrista morreram no local. O casal estava dentro do carro e, após a batida, ficaram encarcerados nas ferragens do veículo.

Um terceiro carro também foi levemente atingido. Um Corolla, com duas pessoas, ficou na pista de rolamento e ninguém se feriu, segundo os bombeiros.

O agente foi amparado. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi retirado da escala de trabalho até se recuperar do incidente.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. As pessoas envolvidas no acidente serão ouvidas pela delegacia de Ampére.