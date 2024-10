Ronnie Lessa e Élcio Queiroz são condenados pela morte de Marielle Franco

O que disseram os familiares

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial e irmã de Marielle, disse à imprensa que "a luta continua". "A gente não para aqui. Ainda tem muita coisa pela frente. Não é só pela Marielle e pelo Anderson, é pelo projeto que a gente acredita. Para que todos nós saibamos que sair de casa para trabalhar e voltar é direito".

A viúva de Anderson, Ágatha Arnaus, afirmou que não perdoará Lessa, após o assassino confesso pedir desculpas pelas mortes. "Alguém que claramente não tem qualquer arrependimento. [...] Quem tem que perdoar é Deus, ou qualquer coisa que ele acredite e possa fazer isso para ele. Eu não perdoou, nunca. Eu tenho paz na minha vida, mas não preciso perdoar".

A diferença de quase 20 anos entre as condenações chamou a atenção do MP-RJ, que ainda avaliará se irá recorrer. "Não tivemos acesso à sentença, vamos olhar com calma", disse o promotor Eduardo Martins. "Me pareceu uma discrepância grande, mas não vi ainda os fundamentos que a juíza invocou. Vamos analisar com calma", explicou.

Como foram os dias de júri

Na quarta-feira (30) foram 13 horas entre sorteio dos jurados, depoimento de nove testemunhas, e dos réus confessos.