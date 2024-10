PF prende 7 em esquema que leva migrantes da Ásia ilegalmente aos EUA

Agentes de viagens, taxistas, hoteleiros e ''coiotes'' estariam envolvidos no contrabando. Com apoio financeiro e logístico dessas pessoas, os migrantes chegavam ao Aeroporto de Guarulhos (SP) e eram levados à Guajará-Mirim (RO) e Assis Brasil (AC) para entrarem na Bolívia e no Peru. Depois, seguiam viagem.

Prisões em flagrante de ''coiotes'' em 2023 deram início à investigação da quadrilha. Ao longo desse ano, seis pessoas foram presas em flagrante e 22 migrantes do Nepal e da Índia foram resgatados em Guajará-Mirim.