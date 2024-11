SP: Suspeito de agredir esposa é morto em delegacia após resistir à prisão

Um homem suspeito de agredir a própria esposa foi morto após reagir à prisão em uma delegacia na manhã desta quinta-feira (31), segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

O que aconteceu

Policiais militares atenderam uma ocorrência de violência doméstica. O hotel onde o casal estava acionou a corporação após ouvir os gritos da vítima, segundo Ivalda Aleixo, chefe do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes). Os agentes conduziram a vítima até a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher - Centro, no bairro do Cambuci, na região central de São Paulo.

Pouco tempo depois, o suspeito, que não foi preso antes, chegou ao local. Ele teria entrado em luta corporal com a equipe de policiais militares durante a prisão e teria tentado roubar a arma de um dos agentes. Um dos policiais sofreu deslocamento no ombro e outro teve um dedo quebrado ao tentar conter o homem.