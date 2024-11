Ladrões invadem cafeteria e roubam clientes no centro de SP

Dois assaltantes levaram cerca de quatro celulares em um assalto na noite desta quinta-feira (31), na Santa Cecília, região central de São Paulo.

O que aconteceu

Homens chegaram na cafeteria e anunciaram o assalto por volta das 17h. O caso aconteceu na cafeteria Mug.sp na rua Barão de Tatuí.

Pelo menos quatro celulares foram levados, informou a Polícia Militar. Ao UOL, Bruno Moura, advogado que estava no local no momento do crime narrou que a ação foi rápida, menos de cinco minutos, e os assaltantes visavam apenas celulares: "Não levaram nem carteira, nem relógio, nem joia, eles queriam apenas os telefones mesmo", narrou.