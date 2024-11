Família de morto por condutor de Porsche lamenta fala de fotógrafa pericial

Na ocasião, Telma disse ser "amiga" do motorista e empresário Igor Ferreira Sauceda e destacou que a repercussão do caso seria uma "tremenda hipocrisia" visto que outras ocorrências do tipo, onde as marcas e modelos dos veículos envolvidos não são de luxo, não eram amplamente divulgadas. Como o UOL mostrou, Igor tinha mais de 400 pontos na CNH (Carteira Nacional de Trânsito).

Eu acho que você acelerar um carro potente e cometer um acidente desse é sua cara responder. Ponto. Mas vamos ser, no mínimo, menos hipócritas. Sério mesmo? O cara é filho de um churrasqueiro de rua. Ninguém falou isso, vocês sabiam disso? O pai dele era manobrista, vendia churrasquinho na rua, montou uma birosquinha, ela aumentou, colocou os filhos para trabalhar... o cara é da periferia da zona sul e está sentado num financiamento bancário para comprar um Porsche, que era um sonho de consumo. E aí você coloca como empresário e irresponsável? Isso eu não acho certo.

Telma Rocha, em podcast

Empresário Igor Ferreira Sauceda era o motorista do Porsche Imagem: Obtido pelo UOL

Na fala, a fotógrafa ainda disse acreditar que Igor não queria atropelar a vítima, mas, sim, "buscar a moto". "Se eu não conhecesse esse moleque [Igor], eu não estaria entrando nesse assunto do jeito que eu estou. Ele estava bêbado? Não. Drogado? Não. Ele que ligou para o Samu? Foi. Ele que estava a 110 km/h? Não. Então, filho, dê o poder de Justiça. Foi um acidente. Por isso que existe homicídio doloso [com intenção de matar] e homicídio culposo [sem intenção de matar]".

Apesar da fala da profissional, em agosto, Igor virou réu por homicídio doloso triplamente qualificado. Para o Ministério Público de São Paulo, o motorista do carro de luxo teve "a intenção de matar com emprego de meio cruel". Além do meio cruel, as qualificadoras incluem motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Igor está preso.

Anteriormente, a defesa do empresário afirmou que o motorista voltava do trabalho quando aconteceu a colisão e falou em "fatalidade". O advogado Carlos Bobadilla disse que Igor é "um cara trabalhador, honesto, do bem, que jamais teve qualquer antecedente criminal em toda a sua vida" e reforçou que o cliente não estava bêbado quando atingiu a vítima.