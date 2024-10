Fotógrafa pericial é alvo de nova investigação após falas em podcast

A nova investigação contra a fotógrafa do DHPP foi confirmada pela SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo ao UOL. No podcast Inteligência Ltda, em 27 de agosto, Telma, o chefe da equipe de perícias do DHPP, André D'Ávila, e o youtuber Beto Ribeiro, foram questionados por internautas sobre o que achavam do caso das ocorrências envolvendo motoristas de Porsche que provocaram mortes em São Paulo. O programa completo tem mais de quatro horas e mais de 700 mil visualizações.

Na ocasião, Telma disse ser "amiga" do motorista e empresário Igor Ferreira Sauceda, réu preso pela morte de um motociclista em São Paulo, e destacou que a repercussão do caso seria uma "tremenda hipocrisia" visto que outras ocorrências do tipo, onde as marcas e modelos dos veículos envolvidos não são de luxo, não eram amplamente divulgadas. Como o UOL mostrou, Igor tinha mais de 400 pontos na CNH (Carteira Nacional de Trânsito).

Eu acho que você acelerar um carro potente e cometer um acidente desse é sua cara responder. Ponto. Mas vamos ser, no mínimo, menos hipócritas. Sério mesmo? O cara é filho de um churrasqueiro de rua. Ninguém falou isso, vocês sabiam disso? O pai dele era manobrista, vendia churrasquinho na rua, montou uma birosquinha, ela aumentou, colocou os filhos para trabalhar... o cara é da periferia da zona sul e está sentado num financiamento bancário para comprar um Porsche, que era um sonho de consumo. E aí você coloca como empresário e irresponsável? Isso eu não acho certo.

Telma Rocha, em podcast

Ainda comentando o caso, ela relembrou a informação que, dias antes da morte do motociclista, o Porsche dirigido por Igor foi gravado "perseguindo" o carro de ex-sócios dele. O vídeo da ocorrência foi feito na madrugada do dia 20 de julho, pouco mais de um mês após os ex-sócios de Igor e do pai dele registrarem um boletim de ocorrência por ameaças.

Achei incrível, um máximo porque as pessoas gostam tanto de comentar que está tendo uma perseguição só que o Porsche tá na frente, caralh*. Foi feita aonde? Com todo o respeito e sem mimimi. É uma perseguição aonde? Em Portugal? Que caralh*, mano. Foi feito de ré? Eles filmam o Porsche na frente falando 'olha lá, está perseguindo a gente'.

Na fala, a fotógrafa ainda disse acreditar que Igor não queria atropelar a vítima, o motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo, mas, sim, "buscar a moto". "Se eu não conhecesse esse moleque [Igor], eu não estaria entrando nesse assunto do jeito que eu estou. Ele estava bêbado? Não. Drogado? Não. Ele que ligou para o Samu? Foi. Ele que estava a 110 km/h? Não. Então, filho, dê o poder de Justiça. Foi um acidente. Por isso que existe homicídio doloso [com intenção de matar] e homicídio culposo [sem intenção de matar]".