Comando da PM admitiu que ação em velório foi 'grave', diz Ouvidoria

Conduta dos PMs será investigada. A SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo declarou que as diligências prosseguem pela Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar, por meio de inquérito policial militar para apurar a conduta dos policiais envolvidos e adotar todas as medidas cabíveis.

Quatro agentes já foram afastados das atividades operacionais. Dois pela ação no velório e dois pelas pelas mortes em confronto. "A PM não compactua com excessos e a conduta dos policiais não condiz com as práticas da instituição. Todo e qualquer desvio é rigorosamente investigado, com acompanhamento da Corregedoria, e os policiais punidos com rigor", segundo nota envaida pela SSP.

"Só pedia misericórdia", diz mãe agredida em velório. A auxiliar de cozinha Nilceia Alves, 43, foi agredida por policiais militares enquanto velava o corpo do filho Guilherme Oliveira, 18. Pouco após o início do velório, no Cemitério Cristo Rei, em Bauru (SP), agentes da Polícia Militar entraram no local e agrediram Nilceia e o seu filho mais velho. Vídeos gravados por parentes mostram que as agressões ocorreram ao lado do caixão.

Vídeo mostra que ao menos cinco PMs entraram no velório. Nas imagens, é possível ver que os agentes tentaram render um outro filho de Nilceia, que estava com a mãe ao lado do caixão. Segundo a família, a confusão teve início porque uma viatura da PM parou em frente ao cemitério assim que o corpo de Guilherme chegou ao local. "Um policial começou a dar risada, falando que o sistema tinha vencido. Aí, as pessoas se revoltaram e começaram a bater boca. E eles ameaçaram invadir o local, e fizeram", disse Nilceia.

O irmão do jovem que morreu baleado chegou a ser detido e levado para a delegacia. Mas foi liberado após o registro da ocorrência por desacato, resistência e abuso de autoridade.

Mãe diz que filho morto era inocente

Guilherme Oliveira havia completado 18 anos no dia 27 de setembro Imagem: Cedido ao UOL

Dois jovens foram mortos durante uma operação da PM no no Jardim Vitória, em Bauru, no dia 17 de outubro. A Polícia Militar esclareceu que a dupla foi baleada em confronto. Eles foram identificados como Guilherme Alves Marques de Oliveira, 18, e Luis Silvestre da Silva Neto, 21. O UOL não conseguiu contato com familiares de Luis.