Marielle: Argumento ideológico-racial de promotor é temerário, diz Reinaldo

O colunista Reinaldo Azevedo disse no Olha Aqui! desta quinta (31) que é temerária a estratégia adotada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de dissociar Marielle Franco da imagem de uma figura da esquerda para convencer o júri a condenar os ex-policiais Ronnie Lessa e Élcio Queiroz à pena máxima.

É uma argumentação temerária de várias maneiras, porque ele pode ter implicações contrárias àquilo que pretende. O [promotor do 2º Tribunal do Júri] Fabio Vieira dos Santos disse [sobre o júri]: 'homens de pele clara, de meia-idade, que não há mulheres'. Mulheres foram dispensadas. Primeiro, essa composição do júri é algo a se pensar dessa maneira, porque essa composição é algo a se pensar.