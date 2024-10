Professora é presa suspeita de agredir bebê e escola é lacrada em MG

Professora agia de forma ríspida e agressiva com as crianças, diz o MP mineiro. Conforme o órgão, em um vídeo de 17 de outubro de 2024, a suspeita foi filmada arrastando uma criança pela perna com uso de "força desproporcional". Em outra gravação de 11 de outubro, a professora bate na mão de um aluno e, em outro momento, "arranca o babador do pescoço de uma criança com muito força, fazendo com que ela bata a cabeça na mesa". Já em 1º de outubro, ela "atingiu uma criança com um colchão".

Ministério Público também analisou áudios em que a docente, supostamente, admite ter agredido ao menos uma criança. Segundo a denúncia, a suspeita diz ter dado um "beliscão" em um aluno e afirma que "perdeu a noção e fez com vontade", mas nega que tenha sido ela a causadora dos hematomas na perna do menor.

Além da prisão, a Justiça estadual também proibiu a professora de atuar "em qualquer instituição de ensino até que se apure definitivamente sua responsabilidade criminal". O UOL não conseguiu contato com a defesa da docente. O espaço segue aberto para manifestação.

Colégio fechado

A Justiça mineira também determinou o fechamento do Colégio Abnara. A unidade de ensino, que atende 300 alunos de ensino infantil e médio, está com as atividades suspensas desde a sexta-feira (25).

Direção do colégio Abnara não agiu para coibir as atitudes de agressões às crianças. A denúncia salienta que a direção "tinha total acesso às câmeras de monitoramento e, em princípio, por omissão, conivência ou negligência, não tomou nenhuma providência para cessar as atitudes violentas" da professora, que é parente de uma das diretoras da escola.