Como funcionam a eleição e a apuração dos Estados Unidos? Veja regras

Imagem: Arte/UOL

Contagem de votos

O tempo de apuração não é sempre o mesmo. Em 2016, os resultados foram conhecidos na manhã seguinte ao dia da eleição, com a vitória de Donald Trump. Já em 2020, o processo levou cinco dias para confirmar a vitória de Joe Biden, pois a disputa foi mais acirrada, o que exigiu a contagem de cada voto até o último minuto.

A forma como os eleitores votam impacta o ritmo da contagem. Nos Estados Unidos, é possível votar de três maneiras: presencialmente no dia da eleição, como no Brasil; antecipadamente, também presencial; ou pelo correio, com dias ou até semanas de antecedência. Quando há um grande volume de votos por correio, como ocorreu em 2020, a apuração pode ser mais lenta.

Cada estado possui suas próprias regras eleitorais. Em alguns, os mesários devem verificar assinaturas e registrar cédulas de papel em máquinas de contagem enquanto supervisionam a votação presencial, o que pode atrasar o processo. Em estados como a Flórida, no entanto, as cédulas podem começar a ser contadas assim que chegam pelo correio.

Como é feita a apuração nos EUA?

O presidente não é escolhido pelo voto popular. Em vez disso, os candidatos disputam o apoio da maioria dos 538 delegados, e a vitória vai para quem obtiver o "número mágico" de 270 votos no Colégio Eleitoral. Existem exceções em Maine e Nebraska, que adotam um sistema proporcional, onde dois delegados votam pelo estado, enquanto outros seguem o resultado de seus distritos.