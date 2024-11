Cidades de SP devem enfrentar mais um temporal hoje

O estado de São Paulo deve enfrentar mais um temporal na tarde desta quinta-feira (7). Há previsão de grande volume de chuva, com possibilidade de granizo e vendaval.

O que aconteceu

Na capital, região metropolitana e Vale do Ribeira, a previsão é de volume de chuva muito alto, informou a Defesa Civil. O mesmo alerta vale para a região de Itapeva, Sorocaba, Campinas, Baixada Santista, litoral norte, Vale do Paraíba, São José do Rio Preto, Araçatuba, Barretos, Franca e Ribeirão Preto.

Chuva deve ser ainda mais forte na região de Bauru e Araraquara. O volume de chuva pode chegar a 100 mm em 24 horas em algumas regiões, diz o Inmet.