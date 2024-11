Justiça e sociedade ignoram morte de Ágatha, diz advogado da família

Advogado afirmou que a decisão da Justiça contraria a versão de todas as testemunhas que falaram no julgamento. "Entendemos que todas as provas indicam que quem cometeu o crime foi o réu", diz a defesa da família. "Todas as testemunhas civis afirmaram que não houve confronto, o tiro partiu apenas de onde estava o policial."

A decisão do júri entendeu que o policial atirou, mas sem a intenção de matar. "Os jurados estão representando a sociedade, isso significa que a sociedade está contemporizando, minimizando ou simplesmente ignorando a morte de uma criança por um agente do Estado", disse Montego ao UOL.

"Ninguém será responsabilizado por isso, não foi só a Justiça que disse isso, foi a sociedade", disse o advogado. Os sete jurados do caso consideram que o policial não teve a intenção de matar a menina. O julgamento no 1º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro começou na sexta-feira e durou mais de 12 horas.

Familiares estão indignados com a decisão da absolvição do PM. Segundo o advogado, os parentes de Ágatha Felix foram ameaçados de prisão durante o júri. "A mãe ficou indignada, o avô passou mal, o pai ficou atônito, olhando para o nada, a tia ficou indignada, gritando. O juiz ameaçou prender o avô e o tio dela."

Foi uma das minhas piores experiências profissionais ver a família recebendo essa informação [da absolvição do policial militar]. Não foi só demorado, foi muito difícil, foi exaustivo.

Rodrigo Mondego, advogado da família de Ágatha Felix

Júri popular absolveu PM

O juiz Cariel Bezzera Patriota absolveu na madrugada deste sábado (9) o policial militar Rodrigo José de Matos Soares. Ele é apontado como autor do disparo que matou a menina de 8 anos, durante ação da polícia no Complexo do Alemão, no Rio, em setembro de 2019.