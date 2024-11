Justiça absolve PM apontado como autor do disparo que matou Ágatha Felix

Ante o exposto, atendendo à vontade soberana do Egrégio Conselho de Sentença desta comarca, julgo IMPROCEDENTE a acusação e absolvo RODRIGO JOSÉ DE MATOS SOARES da acusação pela prática do crime previsto no art. 121 [homicídio] §2º, incisos I e IV n/f do art. 73 do Código Penal.

Cariel Bezzera Patriota, juiz

Defesa de Soares defendeu que a PM foi atacada na UPP da Fazendinha, dentro da comunidade, naquela noite. Por volta das 22h, soldados lotados no local teriam revidado o ataque, resultando na morte de Ághata.

MP e advogado da família de Ágatha disseram que irão recorrer. "Estou com um sentimento de tristeza e nojo dessa sociedade que aceita mansamente a morte de crianças", escreveu no X Rodrigo Mondego, que representa a família. O MP se manifestou contra a decisão do júri ainda no tribunal, conforme a sentença.

Perícia contradiz versão

A versão do PM não foi confirmada pela perícia. Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital, não houve confronto nem outras pessoas armadas no momento do disparo: Soares e outro PM teriam confundido uma esquadria de alumínio carregada na garupa de uma moto com uma arma, e, então, disparou.

Um dos tiros ricocheteou num poste, atingiu a traseira da Kombi onde estava Ághata. De acordo com a perícia, o estilhaço do projétil causou a morte da menina ao perfurar suas costas e sair pelo tórax.