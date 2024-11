Qual é maior: Paraisópolis ou Heliópolis? Como funciona o ranking

Em número de pessoas, Paraisópolis é a 3ª maior favela do Brasil. Heliópolis, por sua vez, fica no 6º lugar.

O estado de São Paulo tem outras duas favelas no ranking de mais populosas do país. Com 26.835 moradores, a favela do Chafik/Macuco, em Mauá, está na 19ª colocação; a Vila São Pedro, em São Bernardo do Campo, com 28.466, fica no 17º lugar.

Mais de 12 mil favelas no Brasil

Havia 12.348 favelas em 655 municípios do país em 2022, de acordo com o IBGE.

No país, 16.390.815 pessoas moram em favelas. O número representa mais de 8% da população brasileira, de cerca de 203 milhões de habitantes. Em 2010, moradores de favela eram 6% da população, totalizando 11.425.644 pessoas. Houve um aumento de quase cinco milhões de habitantes entre os dois levantamentos.

São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e Bahia são os estados com mais habitantes em favelas do Brasil. De acordo com o Censo, somados, os estados têm mais de 8,5 milhões de habitantes nestes locais.