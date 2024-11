Aeroporto de Congonhas tem voos cancelados e atrasados após chuvas em SP

Atrasos e cancelamentos desta manhã ocorreram por "ajuste de malha das companhias aéreas, em decorrência de condições meteorológicas", diz Aena. Em nota, a concessionária afirmou que a operação do aeroporto estava normal para pousos e decolagens nesta manhã e recomendou que passageiros buscassem companhias aéreas para verificar situação dos voos.

Atrasos ocorrem após noite de tempo instável na cidade. Segundo a Defesa Civil, rajadas de vento de até 45 km/h foram registradas nessa quinta. A previsão é de que a chuva continue nesta sexta.

Latam explica que voos foram afetados pela chuva forte, "fato totalmente alheio ao seu controle". Em nota enviada ao UOL, a companhia aérea não informou o número exato de voos afetados, mas orientou que os passageiros consultassem o status dos voos no site da companhia aérea antes de sair para o aeroporto.

Gol afirma que atrasos e cancelamentos de voos foram tomadas por ações com foco na segurança dos passageiros. "Todos os Clientes impactados estão recebendo as facilidades previstas pela resolução 400 da ANAC conforme as necessidades, com possibilidade de reacomodação nos próximos voos da GOL e de congêneres", disse a companhia em nota.