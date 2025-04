Lula amplia agendas com o setor privado e busca diálogo com a classe média

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumentou a quantidade de compromissos com empresas privadas entre os meses de março e abril de 2025. Enquanto janeiro e março contaram com dois e três encontros com o setor privado, respectivamente, os meses de março e abril já somam dez agendas realizados pelo chefe do Executivo. Há pelo menos mais uma visita planejada ainda para esta semana.

Nos últimos dias, Lula visitou a montadora Toyota, em Sorocaba (SP), a Novo Nordisk, um laboratório farmacêutico que fica em Montes Claros (MG) e o centro de distribuição do Mercado Livre em Cajamar (SP). O presidente ainda deve visitar a fábrica da Nissan, em Resende (RJ), amanhã. O levantamento foi publicado pelo portal Metrópoles e confirmado pelo Estadão.

Lula tem usado o espaço para divulgar ações do governo voltadas aos trabalhadores e à classe média. O governo levou a frente projetos como a isenção de Imposto de Renda para pessoas que recebem salário de até R$ 5.000, e o chamado Crédito do Trabalhador, empréstimo consignado para funcionários com registro em carteira. Essas e outras medidas do governo estão sempre presentes nos discursos de Lula nos eventos.