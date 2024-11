Vereador no PA entra em coma após complicaçao em cirurgia para tirar tumor

O vereador reeleito de Belém (PA) Zezinho Lima (PL), 50, está em coma após complicações ocorridas durante uma cirurgia para a retirada de um tumor no pulmão na sexta (8).

O que aconteceu

Durante a cirurgia, ele teve uma parada cardiorrespiratória e foi colocado em coma induzido pela equipe médica. A atualização do seu estado de saúde foi publicada no Instagram. "Zezinho teve uma parada cardíaca no meio da cirurgia de retirada do tumor. Ele se encontra em coma induzido e essas 24 horas são decisivas. Pedimos orações a todos".

Esposa de Zezinho, Rayssa Gomes, faz apelos pela melhora do vereador. "Meu Deus, que dor te ver desse jeito. Logo você, recordista em me fazer sorrir, hoje me fez sentir a pior dor do mundo. (...) Há quatro anos te prometo a mesma coisa e hoje, naquele leito, não seria diferente. Nunca vou soltar sua mão. Lute por mim, por nós. Está tudo tão vazio e triste sem você, mas vou tentar ser forte também. Te amo e ainda temos muito o que viver juntinhos. Da sua nega que te ama", escreveu nos stories.