CNT/MDA: Popularidade de Lula e de seu governo cai de janeiro para cá

As avaliações positivas do governo e a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilaram para baixo dentro da margem de erro de maio para novembro, segundo pesquisa feita pelo instituto MDA a pedido da Confederação Nacional de Transporte (CNT) divulgada nesta terça-feira, 12. Se a comparação for com a pesquisa de janeiro, porém, há números que pioraram fora da margem, de 2,2 pontos porcentuais.

O levantamento mostra que 35,5% dos entrevistados fizeram avaliações positivas do governo nesta rodada, contra 30,8% de avaliações negativas. Os que consideram o governo regular somaram 32,1%.

Leia a seguir a série das últimas três pesquisas (com os números arredondados, como foi divulgado na atual edição):

- Avaliações positivas: 43% em janeiro, 37% em maio e 35% em novembro (fora da margem de erro);

- Avaliações regulares: 28% em janeiro, 31% em maio e 32% em novembro;

- Avaliações negativas: 28% em janeiro, 30% em maio e 31% em novembro.

Além disso, 45,7% dos entrevistados afirmaram aprovar o desempenho de Lula, enquanto 49,7% dizem que desaprovam.

- Aprovam: 55% em janeiro, 51% em maio e 50% em novembro (fora da margem de erro);

- Desaprovam: 40% em janeiro, 44% em maio e 46% em novembro (fora da margem de erro).

A pesquisa ouviu 2.002 pessoas em 137 municípios de 6 a 9 de novembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. O nível de confiança do levantamento é de 95%. As entrevistas foram feitas em domicílio.