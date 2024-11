Revolta marca enterro do motorista morto no aeroporto: 'Ninguém me ligou', diz viúva

A revolta e a indignação dos familiares marcaram o enterro do motorista de aplicativo Celso Araújo Sampaio de Novais, de 41 anos, nesta segunda-feira (11), no Cemitério Necrópole do Campo Santo, em Guarulhos.

O motorista morreu no sábado (9), após ser atingido por um tiro de fuzil nas costas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Os familiares cobram apoio do Governo de São Paulo e também da concessionária do aeroporto.

"Quero que façam alguma coisa. Façam justiça (...). Estou revoltada. Ninguém ligou nem para dar 'meus sentimentos'. Do aeroporto, do governo... Pensei que algum policial viria perguntar alguma coisa, mas ninguém falou nada. É como se a gente não existisse", reclamou a viúva Simone Dionízia Fernandes Novais.