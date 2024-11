Delator cumpria 'requisitos' para ser morto pelo PCC, diz desembargadora

Dívidas e suspeitas de desvio de dinheiro estão entre possíveis motivos que teriam levado ao assassinato de Gritzbach. "Ele é delator [do Ministério Público], devia dinheiro para o PCC e era acusado de matar o Sem Sangue e o Cara Preta. Ele desatende às regras estabelecidas PCC em vários pontos. A cabeça dele estava a prêmio e valia R$ 3 milhões", afirma Ivana.

A investigação da polícia não descarta outras possibilidades, como queima de arquivo. Gritzbach havia assinado acordo de delação premiada e tinha vários inimigos agentes públicos, a quem disse ter pago altos valores em propinas.

18.fev.2024 - Entrevista de Antônio Vinicius Gritzbach para o Domingo Espetacular, da TV Record Imagem: Reprodução / Domingo Espetacular

Homens que mataram empresário tinham treinamento especial e esquema organizado. Segundo o procurador de Justiça, autor do livro "Laços de sangue: a história secreta do PCC", o grupo que participou do assassinato executou a ação de forma sincronizada — mesmo diante de um forte esquema de segurança e com a presença de câmeras. "A execução ocorreu na frente do aeroporto, uma ação ousada, cronometrada, com planejamento militar, indivíduos usando balaclava. É uma circunstância que só uma organização criminosa teria recursos para fazer."

A morte do empresário passa o recado de que para "quem some com dinheiro, a sentença é a morte". A ação que matou o empresário é considerada audaciosa até para quem investiga o PCC. "Não se pode banalizar um ato desses no maior aeroporto do país cercado por um forte esquema de segurança", afirma Ivana.