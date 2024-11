Cara Preta, criptomoedas, imóveis e futebol: o que liga Gritzbach ao PCC

Entre as peças que conectam ao PCC (Primeiro Comando da Capital) o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, morto no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, nesta sexta-feira (8) estão Anselmo Becheli Santa Fausta, 38, o "Cara Preta", além de negócios envolvendo criptomoedas, imóveis e futebol.

Gritzbach havia sido alvo de um atentado no Natal do ano passado, mas não se feriu. Ele era delator de uma investigação sobre lavagem de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital).

O acordo de delação premiada foi homologado pela Justiça em abril. As negociações com o MPSP (Ministério Público de São Paulo) duravam dois anos e ele já havia prestado seis depoimentos.