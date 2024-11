Poliglota com 10 nomes: quem é o próximo na sucessão da família imperial

Ele é engenheiro e se formou em 2010. Cursou engenharia de produção na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Rafael já trabalhou em diversas áreas —e foi até guia de turismo do Rio de Janeiro. Também foi vendedor em Paris, estagiou em uma empresa imobiliária e depois passou a trabalhar em uma multinacional no ramo de bebidas. Atualmente é sócio de uma empresa de consultoria com escritórios em Londres e Nova York.

O príncipe é poliglota. Ele fala francês, inglês, entende o alemão e o espanhol. Além, claro, de falar português.

Rafael participou de encontros da monarquia no Brasil desde a infância, fazendo viagens por todo território nacional. É o presidente da Juventude Monárquica do Brasil, cuja vice-presidente é sua irmã, Dona Maria Gabriela.

Mas o Brasil tem príncipe?

O Brasil não tem oficialmente uma família real desde que a República foi proclamada em 1889. Os herdeiros de Dom Pedro 1º, no entanto, se autointitulam com títulos de nobreza. Um decreto de 1890 aboliu todos os títulos de nobreza do Brasil. Em 1991, porém, o então presidente Fernando Collor revogou o decreto.