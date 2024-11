Brasil tem príncipe? Entenda papel dos herdeiros da família real brasileira

A morte de Antônio de Orleans e Bragança, herdeiro da família imperial brasileira, reacende o debate sobre a existência dos títulos de nobreza no país e o papel dos herdeiros. Afinal, o Brasil tem príncipe?

O que aconteceu

A resposta é não. O Brasil não possui oficialmente uma família real desde que a República foi proclamada em 1889.

Porém, os herdeiros de Dom Pedro 1º se autointitulam com títulos de nobreza. "Título de nobreza pressupõe que o indivíduo é superior a alguém, mas esse conceito não combina com uma República. Título de nobreza não existe com a República", explica Antonio Carlos Jucá, diretor do Instituto de História da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).