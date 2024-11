Área de ginásio do Ibirapuera é tombada e frustra projeto de prédio militar

Paralelamente ao processo no instituto, houve uma ação na Secretaria Municipal de Urbanismo de São Paulo para tratar do tema. A ação ficou suspensa por sete meses, e voltou à pauta em outubro deste ano, quatro dias após o primeiro turno das eleições municipais, com resultado favorável ao Exército. Mas decisão do Iphan pelo tombamento total foi soberana.

Projeto do Exército previa a construção de um prédio de 13 andares ao lado do ginásio do Ibirapuera em obra de R$ 59 milhões. Construção teria 73 apartamentos com 100 metros quadrados cada. Há outros dois projetos semelhantes em São Paulo, com previsão de finalização em 2026.