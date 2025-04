Defensoria Pública de São Paulo proíbe servidores de falar com imprensa

Apenas porta-vozes previamente indicados poderão se manifestar em nome da instituição. A norma ainda proíbe a criação de canais de comunicação não autorizados e o compartilhamento de documentos internos.

Segundo a Defensoria, a política tem o objetivo de reforçar a impessoalidade. O órgão diz no texto oficial que quer garantir a unidade do discurso institucional e proteger informações sigilosas.

A medida também exige o uso de linguagem inclusiva e determina a autorização prévia para divulgação de imagens e voz de qualquer envolvido.

Defensores veem a nova norma com preocupação. Fontes ouvidas pelo UOL, sob anonimato, afirmam que as regras dificultam o acesso da sociedade ao trabalho da Defensoria, especialmente em ações coletivas e processos contra o Estado. Eles também apontam um alinhamento crescente do órgão com o governo.

Servidores temem novas restrições. Além das limitações à comunicação, há receio de mudanças na forma como são escolhidas as coordenações dos núcleos, o que poderia enfraquecer a autonomia interna da Defensoria.

Texto foi publicado um mês após polêmica envolvendo a Prefeitura. Na véspera do Carnaval, a Defensoria questionou o uso do Smart Sampa durante os dias de festa. O órgão enviou um ofício pedindo que a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) não utilizasse a tecnologia de reconhecimento facial, classificando o sistema como "discriminatório".