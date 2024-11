PF faz megaoperação contra quadrilha do tráfico internacional de drogas

A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta terça-feira (12) uma operação para desmantelar uma quadrilha suspeita de atuar no tráfico internacional de cocaína.

O que aconteceu

A PF cumpre 27 mandados de prisão preventiva e 36 de busca e apreensão. A ação ocorre nos municípios de Umurama, Guaíra, Maringá e Rolândia - no Paraná, e também nas cidades Amambai, Naviraí e Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul .

A investigação começou no final de 2023 após uma prisão em flagrante. Na ocasião, um suposto casal foi preso em Guaíra com 53 kg de cocaína. No esquema, a quadrilha costumava usar homens e mulheres para simular um casal em caso de abordagens policiais.