Técnico de enfermagem que gravou estupros de pacientes no PR vira réu

Um ex-companheiro do acusado também aparece como vítima. Ele foi infectado com HIV após manter relação sexual com Wesley sem saber que ele vivia com o vírus. "Já concluímos que teremos muitas outras vítimas, contudo há a necessidade de identificação, até por conta da comprovação material do delito", explicou a promotora Tarcila Teixeira.

O UOL tenta localizar a defesa de Wesley. O espaço segue aberto para manifestação.

Entenda o caso

Técnico de enfermagem de 25 anos gravava os abusos sexuais. O caso começou a ser investigado após uma pessoa com a qual ele mantinha relacionamento encontrar os vídeos dos abusos no celular do autor do crime.

As vítimas dos abusos eram do sexo masculino, segundo a Polícia Civil.

Gravações foram feitas em duas unidades de saúde onde o autor do crime trabalhava. Na casa dele, policiais apreenderam medicamentos subtraídos dos hospitais, como morfina, fentanil e quetamina.