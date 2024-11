Vigilância 24 h e cela de 6 m²: como ficará Rogério de Andrade na prisão

Cinco dos outros seis denunciados pelo crime têm passagens pela PM. Preso em fevereiro de 2023 por suspeita de recrutar os matadores, o sargento reformado Márcio Araújo de Souza acabou sendo solto pelo STF.

Ex-PM Gilmar Eneas Lima, acusado de ter feito o monitoramento da vítima, foi preso na mesma ação que capturou Rogério de Andrade. Os dois foram denunciados por homicídio qualificado. O UOL não localizou a defesa deles. O espaço segue aberto para manifestações.

Disputa pelo controle do jogo do bicho

Morte de Castor de Andrade em 1997 deu início a uma disputa pelo controle do jogo do bicho e de máquinas de caça-níqueis na zona oeste do Rio. Segundo investigações da Polícia Federal, mais de 50 assassinatos até 2007 são atribuídos à guerra da contravenção.

Em 1998, o assassinato de Paulo Andrade, o Paulinho, fez com que Fernando Iggnacio, genro de Castor, assumisse o lugar dele na disputa. O próprio Rogério, que era sobrinho de Castor, foi vítima de uma tentativa de assassinato em 2001. Em abril daquele ano, o filho dele, com 17 anos na época, morreu em um atentado a bomba na Barra da Tijuca, quando o carro que dirigia explodiu.

No documentário "Vale o Escrito", Rogério de Andrade é descrito como "senhor do crime" por Bernardo Bello. Ele é ex-marido de Tamara Garcia, que faz parte de outra família importante no jogo do bicho carioca.