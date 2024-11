Cara Preta, Sem Sangue, Japa: quem é quem no caso do delator do PCC

Rafael Maeda Pires, 31, o Japa, apontado pelo MPSP como homem forte do PCC até maio de 2023, quando foi encontrado morto no Tatuapé, zona leste paulistana, agenciava jogadores de times grandes do futebol paulista. A delação de Gritzbach sinaliza que Japa intermediou o agenciamento de vários jogadores de futebol, ex-atletas do Corinthians. As negociações aconteceram em 2021. Segundo investigações, Japa foi encontrado morto com dois ferimentos na cabeça dentro de um Corolla preto blindado no subsolo do edifício comercial Castelhana Offices.

Cebola

Silvio Luiz Ferreira, o Cebola, integrante do PCC Imagem: Reprodução

Silvio Luiz Ferreira, o Cebola, era sócio de Django e de Cara Preta. Segundo a delação, ele teria comprado, em nome de um advogado, um apartamento no Edifício Camille e outro no Figueiras Altos do Tatuapé. O prédio tem 50 andares e é o residencial mais alto de São Paulo. Cebola, Django e Cara Preta são apontados como os maiores acionistas da UPBus, empresa de ônibus investigada por envolvimento em lavagem de dinheiro do PCC. O trio também foi acusado de comandar o tráfico de drogas na Favela Caixa D'água, na região de Ermelino Matarazzo.